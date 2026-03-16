Garibaldi quartiere in lotta Le immagini dagli anni ’70

Il quartiere Garibaldi è protagonista di immagini d’epoca che risalgono agli anni Settanta. Si tratta di riprese che mostrano le prime mobilitazioni urbane a Milano, quando gli abitanti si sono uniti per difendere il diritto di restare nel loro quartiere. Le fotografie offrono uno sguardo diretto sulla vita e le tensioni di quel periodo, rivelando momenti di lotta e partecipazione collettiva.

È un tuffo nel passato, nella vita di un quartiere che ha conosciuto per primo quelle precoci mobilitazioni urbane del secondo Novecento milanese servite ad affermare, per la prima volta, il diritto degli abitanti a restare. Certo, una vittoria parziale, fragile, ma decisiva, che oggi torna alla luce grazie ad una bella mostra, Lotte del Garibaldi 1972-1975 (visitabile sino al 10, ore 12,30-19) alla Casa degli Artisti e che appunto ricostruisce la resistenza degli abitanti del quartiere Garibaldi contro il progetto di demolizione delle case storiche per la realizzazione della linea verde della metropolitana e la loro sostituzione con nuovi edifici. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Garibaldi, quartiere in lotta. Le immagini dagli anni ’70 Articoli correlati Cuori 3, stasera su Rai1 la nuova stagione, dagli anni ’60 agli anni ’70 con le loro rivoluzioniDa stasera, primo febbraio 2026, torna su Rai1 in prima serata Cuori 3, la serie che mescola storie d’amore e medicina d’avanguardia nella Torino... Israele, Iran e Usa: tensioni e ostilità dagli anni ’70 a oggiI rapporti tra Iran, Israele e Usa dalla rivoluzione islamica del 1979 in poi sono stati segnati da costanti tensioni, fino all’ escalation negli... Contenuti e approfondimenti su Garibaldi quartiere in lotta Le... Temi più discussi: Garibaldi, quartiere in lotta. Le immagini dagli anni ’70; Lotte del Garibaldi 1972-1975: una mostra per ricordare la mobilitazione del quartiere milanese; Lotte del Garibaldi 1972–1975; Quando il quartiere Garibaldi disse no: a Milano una mostra racconta le lotte per la casa. Lotte del Garibaldi 1972-1975Resistenza urbana nel quartiere Garibaldi di Milano: documenti e testimonianze delle lotte contro gli sfratti, 1972–1975. itinerarinellarte.it Quando il quartiere Garibaldi disse no: a Milano una mostra racconta le lotte per la casaDal 10 al 20 marzo, la Casa degli Artisti ospita un percorso espositivo che ricostruisce la resistenza dei residenti contro gli sventramenti per la metropolitana. Un pezzo di storia milanese che parla ... varesenews.it Il Portale Pirrera a Modica in Corso Garibaldi è un monumentale ingresso del XVIII secolo (1700) situato nel cuore del centro storico di Modica, che introduce a un caratteristico cortile. Questo luogo storico, che unisce fascino architettonico e tradizione si trova - facebook.com facebook