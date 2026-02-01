Cuori 3 stasera su Rai1 la nuova stagione dagli anni ’60 agli anni ’70 con le loro rivoluzioni

Questa sera su Rai1 torna Cuori 3, la serie che racconta Torino negli anni Settanta. La nuova stagione parte con storie di amori complicati e innovazioni in campo medico, ambientate in un’epoca di grandi cambiamenti. La serie riprende le vicende dei personaggi già noti, portando lo spettatore indietro nel tempo, tra rivoluzioni sociali e sfide personali. Gli appassionati della prima ora potranno rivedere i loro protagonisti e scoprire cosa è successo dopo la fine della seconda stagione.

Da stasera, primo febbraio 2026, torna su Rai1 in prima serata Cuori 3, la serie che mescola storie d’amore e medicina d’avanguardia nella Torino degli anni Settanta. Per sei domeniche consecutive, il pubblico potrà seguire le vicende dei medici del reparto di cardiochirurgia dell’ospedale Molinette, alle prese con innovazioni che hanno cambiato per sempre la storia della medicina. Un salto nel 1974, tra rivoluzione medica e sociale. La terza stagione è ambientata nel 1974, periodo cruciale per l’Italia e per la cardiochirurgia. Come racconta Simona Coppini, responsabile della scrittura, in quegli anni la medicina del cuore stava vivendo un cambiamento epocale: i cardiologi iniziavano a entrare nelle sale operatorie, ridisegnando completamente i confini tra diverse specializzazioni mediche. 🔗 Leggi su Cultweb.it

