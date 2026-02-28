Da oltre quarant’anni, i rapporti tra Iran, Israele e Stati Uniti sono stati caratterizzati da tensioni crescenti, con alterne fasi di crisi e scontri diplomatici. La rivoluzione islamica del 1979 ha segnato un punto di svolta, portando a una serie di confronti e ostilità tra le parti coinvolte. Recentemente, l’attacco di Hamas del 7 ottobre 2023, sostenuto dall’Iran, ha provocato un nuovo inasprimento delle tensioni nella regione.

I rapporti tra Iran, Israele e Usa dalla rivoluzione islamica del 1979 in poi sono stati segnati da costanti tensioni, fino all’ escalation negli anni più recenti, in particolare dopo l’attacco di Hamas, sostenuto da Teheran, del 7 ottobre 2023. Di seguito un excursus delle principali tappe. Rapporti Israele-Iran-Usa: tutte le tappe dal 1967 a oggi. 1967 – L’Iran entra in possesso del suo primo reattore di ricerca, quello di Teheran, nell’ambito del programma americano ‘Atomi per la pace’.. 1979 – Lo scià Mohammad Reza Pahlavi, gravemente malato, fugge dall’Iran mentre crescono le proteste popolari contro di lui. Pahlavi manteneva legami economici e di sicurezza con Israele. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Israele, Iran e Usa: tensioni e ostilità dagli anni ’70 a oggi

Iran: vertice Usa-Iran sul nucleare tra tensioni e timidi segnali di dialogo. Rischio escalation nel Golfo.Nucleare iraniano: la diplomazia al bivio tra minacce e negoziati Ginevra è il teatro di un delicato confronto tra Stati Uniti e Iran, con...

Iran: il programma missilistico «non è negoziabile», crescono le tensioni con Israele e Stati UnitiTeheran ribadisce la linea dura sul proprio arsenale missilistico mentre Israele cerca l’appoggio di Washington per nuove opzioni militari.

Trump minaccia l'Iran: una potente armata si sta avvicinando

Tutto quello che riguarda Israele.

Temi più discussi: Usa e Israele, attacco all'Iran: scatta operazione 'Ruggito del Leone'; Iran–Israele–USA: la guerra è solo una questione di tempo; È iniziata la guerra all'Iran. Israele e Usa in azione. Trump: Elimineremo le minacce del regime; Imminente conflitto Usa-Israele contro l’Iran. Axios: rischio guerra su larga scala.

Usa e Israele attaccano l'Iran, media: Eliminato capo Pasdaran. Teheran risponde con missili: Medio Oriente in fiamme, è scontro totale. Un morto ad Abu DhabiLa rappresaglia delle forze dei Pasdaran ha preso di mira Israele e obiettivi americani in tutta l'area del Golfo. Trump: Deponete le armi o morte certa. Idf agli israeliani: Andate nei rifugi. adnkronos.com

Usa e Israele attaccano l’Iran. Raid Gerusalemme su una scuola fa almeno 40 morti. Missili Teheran sui paesi del GolfoTrump: difendiamo americani da minacce, distruggeremo i missili dell’Iran, non avrà il nucleare. Netanyahu, con attacco Israele-Usa popolo si ribellerà a regime ... ilsole24ore.com

Tutti gli aggiornamenti LIVE https://www.lacnews24.it/italia-mondo/israele-e-usa-bombardano-liran-e-guerra-in-medioriente-attacco-preventivo-i-media-azione-piu-estesa-di-quella-di-giugno-fz7pxo10 - facebook.com facebook

Quaranta studentesse sarebbero morte in #Iran nell’attacco di #Israele e #Usa x.com