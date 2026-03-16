Durante una gara di pesca, un'enorme quantità di pesce appena pescato è stata donata al Ristoro degli amici, la mensa gestita dalle volontarie vincenziane in via dei Giardini a Sarzana. I trofei sono stati consegnati direttamente ai volontari, che si occupano di distribuire i pasti. Nessun altro dettaglio sul numero di partecipanti o sulla quantità di pesce.

Quell’enorme quantità di pesce appena pescato non poteva essere sprecato. E così è stato regalato alla mensa “ Ristoro degli amici “ gestita in via dei Giardini a Sarzana dalle volontarie vincenziane. Il gradito e gustoso omaggio era il frutto della gara di pesca sportiva organizzata dal Centro Sub “Alto Tirreno” di Marina di Massa in una darsena alla foce del fiume Magra. Una volta terminata la competizione il titolare dela struttura turistica Pier Vittorio Gatti si è ritrovato con una sessantina di chili di pesce fresco che, come prevede il regolamento, non può essere commercializzato e neppure consumato dai sub impegnati nella competizione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Gara di pesca, i trofei regalati al Ristoro degli amici

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