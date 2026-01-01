Nella notte di Capodanno, un giovane di 22 anni è deceduto nel lago Margherita di Camisano Vicentino, Vicenza, dopo essere scivolato durante una battuta di pesca. La scoperta del corpo è avvenuta solo al mattino, grazie all'intervento dei sommozzatori. L’incidente ha suscitato attenzione sulla sicurezza durante le attività all’aperto in zone lacustri.

È scivolato pescando nel lago Margherita, a Camisano Vicentino, in provincia di Vicenza, e solo la mattina i sommozzatori hanno ritrovato il suo corpo, ormai senza vita. Così è morto un giovane di 22 anni che aveva deciso di passare la notte di San Silvestro insieme alla sua ragazza e ad alcuni amici campeggiando sulle sponde del lago, tra una cena in mezzo alla natura e una battuta di pesca. Non è ancora chiara la dinamica dei fatti, ma da una prima ricostruzione sembra che il giovane sia uscito per pescare e sia accidentalmente scivolato, cadendo in acqua senza che nessuno dei compagni se ne sia accorto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Vicenza, cade in un lago nella notte di Capodanno: 22enne muore durante una battuta di pesca con gli amici

Leggi anche: Vicenza, 22enne padovano annega nel lago Margherita durante la notte di Capodanno

Leggi anche: Dramma nella notte di Capodanno: 22enne muore nel lago Margherita

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Vicenza, 22enne padovano annega nel lago Margherita in piena notte - Un giovane di 22 anni di Villafranca Padovana ha perso la vita stanotte nel lago Margherita, a Camisano Vicentino (Vicenza). msn.com