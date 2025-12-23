Mercato Juventus Comolli guarda in casa Napoli | i bianconeri hanno nel mirino un partenopeo per gennaio Ecco chi è e cosa sta succedendo

Il mercato della Juventus si muove con attenzione, con Damien Comolli che guarda in casa Napoli. Secondo le ultime indiscrezioni, i bianconeri sarebbero interessati a un giocatore partenopeo per il mercato di gennaio. L’obiettivo, secondo le fonti, riguarda un attaccante che potrebbe rafforzare la rosa già a partire dalla prossima sessione di trasferimenti. Restano da confermare i dettagli e le strategie delle due società coinvolte.

Mercato Juventus, Lucca è il nome per l’attacco. Il centravanti del Napoli è nel mirino di Damien Comolli e Luciano Spalletti per il 2026. Il futuro di Lorenzo Lucca potrebbe tingersi di bianconero già a partire dalla prossima sessione di mercato. Arrivato al Napoli dall’Udinese nell’estate del 2025 con la formula del prestito con obbligo di riscatto fissato a 35 milioni di euro, l’attaccante classe 2000 sta trovando poco spazio nelle rotazioni di Antonio Conte a causa dell’ottimo rendimento di Rasmus Højlund e della presenza di Romelu Lukaku. L’amministratore delegato Damien Comolli ha chiesto informazioni per un prestito oneroso, valutando il profilo dell’ex Udinese come l’alternativa ideale per rinforzare il reparto offensivo di Luciano Spalletti in vista del 2026. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

