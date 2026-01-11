Inter-Napoli il silenzio di Antonio Conte | cosa sta succedendo

L’Inter di Antonio Conte si presenta al prossimo match contro il Napoli con un momento di quiete, dopo la recente sconfitta col Verona. La squadra nerazzurra cerca di recuperare terreno in classifica, mentre il Napoli, già a -4, affronta questa sfida con l’obiettivo di consolidare la propria posizione. Un incontro importante che potrebbe influire sulle dinamiche della stagione, in un contesto caratterizzato da aspettative e tensioni.

La frenata col Verona mette ansia al Napoli che affronta da posizione svantaggiata (-4) il big match di domenica (ore 20.45) con l'Inter, spartiacque della stagione, attesa sfida tra i due super cannonieri Lautaro e Holjund. La via dello scudetto prossimo venturo passa da San Siro perché una vittoria della lanciata Inter di Chivu farebbe sprofondare Conte a -7 scavando un solco alle spalle della capolista. Un panorama più preciso si avrà solo a metà della prossima settimana, quando le quattro squadreche hanno disputato la Supercoppa (Napoli, Inter, Milan e Bologna) recupereranno le gare rimandate.

