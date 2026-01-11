Catania furto da oltre 1.300 euro in profumeria | arrestati due giovani dopo l’aggressione alla sicurezza

Due giovani tunisini, di 20 e 21 anni, sono stati arrestati dalla Polizia di Stato a Catania per un tentato furto in un grande magazzino nel centro storico, lungo via Etnea. L’episodio, avvenuto nei giorni scorsi, ha coinvolto un furto di oltre 1.300 euro in prodotti di profumeria, culminato con un’aggressione alla sicurezza del negozio.

Il colpo in un grande magazzino del centro storico. La Polizia di Stato ha arrestato due cittadini tunisini di 20 e 21 anni responsabili di un tentato furto avvenuto nei giorni scorsi all'interno di un grande magazzino situato nel cuore del centro storico, in via Etnea. I due giovani, una volta entrati nel negozio, si sono diretti con decisione nel reparto profumeria. Qui hanno prelevato diversi profumi di marche prestigiose, rimuovendo i dispositivi antitaccheggio e nascondendo la merce all'interno di uno zaino. Il tentativo di fuga e l'intervento della vigilanza. Dopo aver occultato i prodotti, i due hanno cercato di raggiungere rapidamente l'uscita, mescolandosi tra la folla di clienti e sfruttando il momento di maggiore affluenza.

