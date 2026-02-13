Catania droga nel centro | 800 grammi sequestrati arrestati due giovani e scoperto un traffico diversificato

Catania, 13 febbraio 2026 – Una pattuglia della polizia di Stato ha arrestato ieri nel centro di Catania due giovani, un diciottenne di Catania e un ventiduenne di Enna, trovati in possesso di 800 grammi di diverse sostanze stupefacenti. La droga, nascosta in uno zaino abbandonato in un vicolo, faceva parte di un traffico diversificato che coinvolgeva anche canali online e consegne a domicilio. Durante l’operazione, gli agenti hanno anche scoperto un sistema di distribuzione che prevedeva più punti di consegna sparsi in tutta la zona centrale.

Catania, Spaccio nel Centro: Arrestati Due Giovani con un Carico di Droga. Catania, 13 febbraio 2026 – Una pattuglia della polizia di Stato ha arrestato ieri nel centro di Catania due giovani, un diciottenne di Catania e un ventiduenne di Enna, trovati in possesso di 800 grammi di diverse sostanze stupefacenti. Lo spaccio era pronto per essere immesso nel mercato cittadino, con la droga già suddivisa in dosi. L'operazione evidenzia la persistenza del traffico di droga nel capoluogo siciliano e solleva interrogativi sulla necessità di strategie più efficaci per contrastare il fenomeno.