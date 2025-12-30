quando i pensieri sul cibo diventano costanti e invasivi si parla di food noise ecco alcune strategie per combattere il rumore alimentare

P ensare al cibo è del tutto normale: che si tratti di ripassare mentalmente la lista della spesa o avere l’acquolina in bocca al pensiero della lasagna pronta che attende a casa. Ma esiste un limite: quando questi pensieri diventano invasivi e costanti, soprattutto se emergono anche quando non si ha fame, possono trasformarsi in un disturbo. Questo fenomeno è noto come food noise (rumore alimentare), ovvero un continuo ronzio mentale legato al cibo. Non si tratta solo del desiderio di mangiare: pensieri ripetitivi su pasti, calorie o controllo del peso possono consumare energia mentale, influire sull’umore e persino sulle relazioni. 🔗 Leggi su Iodonna.it

