Abbiamo sentito qualcosa sotto poi il tram è deragliato I racconti dei passeggeri della linea 9 a Milano

I passeggeri della linea 9 a Milano riferiscono di aver sentito un rumore provenire da sotto prima che il tram deragliasse, causando un incidente che ha coinvolto anche pedoni e un edificio. Diversi testimoni descrivono di essere stati sballottati e di aver assistito alla fuoriuscita dai binari del veicolo, con alcuni che hanno riportato ferite e altri che hanno assistito alla scena senza essere coinvolti direttamente.

«Abbiamo sentito qualcosa sotto, poi il tram è deragliato e siamo stati tutti sballottati». Questo uno dei tanti racconti della linea 9 che è uscita dai suoi binari a Milano, schiantandosi contro alcuni pedoni e un palazzo. Il bilancio provvisorio è di almeno un morto e 38 feriti, alcuni gravi. «Il tram ha virato, ha preso una certa velocità e ha colpito un edificio», racconta Cristina, che era a bordo, all’Adnkronos. «Io stavo andando a fare fisioterapia, ero salita alla fermata prima, quella di Repubblica, ero in piedi vicino all’autista. Mi sono venuti tutti addosso», aggiunge Anna. «Ho pensato al terremoto. Ero seduto e sono finito per terra, insieme agli altri passeggeri. 🔗 Leggi su Open.online

Milano, tram della linea 9 deraglia e investe alcune persone poi finisce contro un edificioMilano, 27 febbraio 2026 – Una scena drammatica, questo pomeriggio a Milano, con un intervento ancora in corso.

Milano, tram della linea 9 deraglia e investe alcune persone poi si schianto contro un palazzoMilano, 27 febbraio 2026 – Una scena drammatica, questo pomeriggio a Milano, con un intervento ancora in corso.

