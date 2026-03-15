Gli effetti della guerra su frutta e verdura | In 10 giorni +30%

In dieci giorni i prezzi di frutta e verdura sono aumentati del 30%. I costi di trasporto e carburanti hanno contribuito a questa impennata, incidendo sui prezzi di zucchine e pomodori. Le variazioni si sono subito fatte sentire sui banchi dei negozi, dove gli aumenti sono stati evidenti. La situazione riguarda soprattutto i prodotti più a rischio di variazioni di prezzo rapide.

MERCATO. I costi di trasporti e carburanti fanno schizzare i prezzi. Già colpiti zucchine e pomodori. Gli operatori: «Scegliere prodotti locali fa la differenza». Il maltempo non ha fermato i tanti bergamaschi che anche sabato 14 marzo sono accorsi al Mercato ortofrutticolo di via Borgo Palazzo in cerca delle ultime offerte sulla frutta e la verdura dell’inverno e delle primizie di primavera. Ma tra i banchi stracolmi di persone e ceste, serpeggia il vento della guerra in Medio Oriente o, meglio, delle conseguenze del conflitto sui portafogli. L’incremento dei prezzi dei carburanti sta iniziando a influenzare settori come la logistica, l’energia e le materie prime. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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