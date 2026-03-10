Dosso da record e Simonelli verso i Mondiali | Frinolli svela i segreti della velocista azzurra

Nella nuova puntata di Sprint Zone, Giorgio Frinolli, tecnico di diversi velocisti italiani, si confronta con le ultime notizie dell’atletica leggera. La puntata si concentra sul record di Dosso e sui prossimi Mondiali che vedranno protagonista Simonelli. Frinolli svela dettagli e strategie legate alle prestazioni delle atlete azzurre, offrendo uno sguardo diretto e senza fronzoli sul mondo della velocità.

Nella nuova puntata di Sprint Zone ospite Giorgio Frinolli, tecnico di alcuni dei migliori velocisti italiani e figura sempre più centrale nell’atletica azzurra. L’ex ostacolista romano, oggi allenatore di riferimento nel panorama internazionale, racconta il lavoro svolto negli ultimi mesi con il suo gruppo di atleti d’élite, a partire da Zaynab Dosso e Lorenzo Simonelli, pronti a scendere in pista ai Campionati Mondiali indoor di atletica leggera. Nel corso dell’intervista Frinolli analizza la preparazione verso il grande appuntamento iridato, lo stato di forma dei suoi due atleti di punta e le ambizioni con cui arrivano alla rassegna mondiale. 🔗 Leggi su Oasport.it

