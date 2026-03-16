Frattesi contro Scalvini e Manganiello | Mi hai preso lo giuro su mia madre Come fate a non…

Durante la partita tra Inter e Atalanta, Frattesi ha rivolto un messaggio a Scalvini e Manganiello, dicendo: “Mi hai preso, lo giuro su mia madre. Come fate a non…”. Le immagini e gli audio diffusi da DAZN forniscono nuove interpretazioni sugli episodi più controversi di questa partita, che saranno analizzati nella prossima puntata di Bordocam.

Frattesi. Le immagini e gli audio raccolti da DAZN offrono nuove prospettive sugli episodi più discussi di Inter-Atalanta, che saranno al centro della prossima puntata di Bordocam. L’anticipazione è stata condivisa dal giornalista Davide Bernardi, che ha mostrato alcune sequenze relative alle decisioni arbitrali più contestate della partita. Uno dei momenti chiave riguarda l’azione che ha portato al gol convalidato alla squadra guidata da Palladino. Nelle immagini si vede chiaramente un contatto sul piede di Dumfries, toccato da dietro da Sulemana. Dalla panchina la reazione è immediata: Chivu si avvicina al quarto uomo sostenendo con decisione che si tratti di fallo. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

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Una selezione di notizie su Frattesi contro Scalvini e Manganiello...

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