In Francia, il Rassemblement national si conferma il partito più forte, con Marine Le Pen che ottiene un grande successo al primo turno delle elezioni. La leader del movimento ha ottenuto una vittoria netta in diverse zone del paese, superando gli altri candidati e attirando l'attenzione sull'affluenza alle urne. La situazione politica si concentra ora sulla sfida tra le principali forze in corsa per il secondo turno.

Il Rassemblement national (Rn) si conferma il partito più in forma di Francia. Al primo turno delle elezioni amministrative francesi per il rinnovo di 35mila comuni, il partito sovranista di Marine Le Pen e Jordan Bardella festeggia la rielezione di diversi sindaci che avevano vinto nel 2020 e assapora, in vista del secondo turno previsto domenica prossima, la conquista di nuovi municipi. Secondo le proiezioni (.) Ipsos per France Télévisions, il vicepresidente di Rn Louis Aliot, con il 51,4%, è stato rieletto al primo turno come sindaco di Perpignan (Pirenei Orientali), comune di 120.000 abitanti, il più grande gestito dal partito sovranista. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Francia, che "vaffa" a Marcon: al voto sbanca Marine Le Pen

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