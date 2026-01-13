Francia al via oggi processo d’appello per Marine Le Pen | ultima chance per presidenziali
Oggi si apre il processo d’appello a Marine Le Pen, condannata in primo grado per appropriazione indebita di 4,6 milioni di euro. La sentenza potrebbe comportare l’ineleggibilità per cinque anni, influendo sulle prossime elezioni presidenziali e legislative in Francia. La decisione rappresenta un passaggio importante nel percorso politico della leader nazionalista, con possibili ripercussioni sul panorama elettorale francese.
(Adnkronos) – Si apre oggi il processo d'appello a carico di Marine Le Pen dopo la condanna in primo grado dello scorso marzo per appropriazione indebita di 4,6 milioni di euro, all'ineleggibilità per cinque anni con applicazione immediata, quindi a non potersi candidare alle elezioni presidenziali del prossimo anno e alle legislative del 2029. Il . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
