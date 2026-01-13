Oggi si apre il processo d’appello a Marine Le Pen, condannata in primo grado per appropriazione indebita di 4,6 milioni di euro. La sentenza potrebbe comportare l’ineleggibilità per cinque anni, influendo sulle prossime elezioni presidenziali e legislative in Francia. La decisione rappresenta un passaggio importante nel percorso politico della leader nazionalista, con possibili ripercussioni sul panorama elettorale francese.

(Adnkronos) – Si apre oggi il processo d'appello a carico di Marine Le Pen dopo la condanna in primo grado dello scorso marzo per appropriazione indebita di 4,6 milioni di euro, all'ineleggibilità per cinque anni con applicazione immediata, quindi a non potersi candidare alle elezioni presidenziali del prossimo anno e alle legislative del 2029. Il . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Leggi anche: Marine Le Pen, ultima chance per le presidenziali. Si apre domani il processo d’appello. Cosa potrebbe succedere

Leggi anche: Brigitte Bardot, oggi i funerali a Saint-Tropez. Il marito: “E’ morta per un cancro”. C’è Marine Le Pen ma non Macron

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Marine Le Pen, al via oggi processo d’appello: cosa succede se condanna confermata; Brigitte Macron è nata uomo: in 10 condannati per cyberbullismo; Francia, condanne per cyberbullismo a dieci autori di tweet transfobici contro Brigitte Macron; Cyberbullismo su Brigitte Macron: condannate più persone.

Francia, al via oggi processo d'appello per Marine Le Pen: ultima chance per presidenziali - Qualora la condanna fosse confermata negli stessi termini, non potrebbe candidarsi né alle presidenziali né alle legislative ... adnkronos.com