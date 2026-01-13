Marine Le Pen si è presentata in modo riservato al tribunale di Parigi per l’apertura del processo d’appello riguardante l’accusa di uso improprio di fondi Ue. La leader politica francese, già condannata in primo grado, affronta ora una nuova fase giudiziaria. L’udienza rappresenta un passaggio importante nel procedimento legale legato a questa vicenda, che ha suscitato attenzione nel panorama politico e mediatico.

(LaPresse) Marine Le Pen è arrivata in maniera discreta al tribunale di Parigi per l’apertura del suo processo d’appello nel caso di appropriazione indebita di fondi dell’Unione Europea, per il quale era stata condannata in primo grado. La leader del Rassemblement National (RN) non ha rilasciato dichiarazioni ai giornalisti presenti. Durante l’udienza, Le Pen si è seduta in prima fila, davanti a Louis Aliot, sindaco di Perpignan e coimputato nello stesso procedimento. La giudice presidente, Michèle Agi, ha riassunto i fatti contestati e ha richiamato i punti principali della sentenza di primo grado, dando così il via alla fase d’appello del processo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Francia, Marine Le Pen al tribunale di Parigi per l’appello sul caso fondi Ue

