Francesca Cipriani ha annunciato di aver lasciato la casa con il marito Alessandro Rossi. La showgirl è tornata a parlare in televisione, questa volta senza il tono ironico e spigliato che solitamente utilizza. La sua intervista si concentra sulla decisione di allontanarsi dalla convivenza con il partner. La Cipriani ha deciso di condividere questa scelta, lasciando da parte il suo lato più leggero.

Francesca Cipriani torna a raccontarsi in televisione, ma questa volta mette da parte il personaggio brillante e sopra le righe che il pubblico conosce da anni. Al centro, c’è una fase delicata della sua vita privata, fatta di fragilità, tensioni e domande che restano aperte. La showgirl sarà ospite di Monica Setta a Storie al bivio, nella puntata in onda sabato 14 marzo alle 15.50 su Rai2. Un appuntamento che, dalle anticipazioni, si annuncia molto più intimo del solito. Un racconto più intimo in tv. Nel corso dell’intervista, Cipriani affronta un tema che la riguarda da tempo e che finora aveva scelto di non esporre fino in fondo. Dietro il sorriso mostrato in pubblico, spiega, c’è una sofferenza che si trascina da settimane. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Sono andata via di casa”. Francesca Cipriani e la crisi con il marito Alessandro Rossi

Articoli correlati

Francesca Cipriani in crisi con il marito: “Ho fatto le valigie e sono andata via da casa”Crisi nera tra Francesca Cipriani e Alessandro Rossi, lei è andata via di casa Sembrava procedere a gonfie vele la storia d’amore tra Francesca...

“Sono andata via di casa”. Francesca Cipriani, cosa è successo col maritoFrancesca Cipriani torna a raccontarsi in televisione e lo fa mettendo da parte il personaggio esplosivo che il pubblico ha imparato a conoscere...

Contenuti e approfondimenti su Francesca Cipriani

Discussioni sull' argomento Francesca Cipriani del Grande fratello picchiata dal compagno ex tronista /Foto; Sarah Ferguson dov'è finita? L'ex duchessa si nasconde tra cliniche in Svizzera (da 14mila euro al giono) e centri benessere in Irlanda.

Francesca Cipriani in crisi nera con il marito: Sono andata via da casaLa showgirl a Storie al Bivio weekend ha rivelato di essere in crisi con il marito Domani pomeriggio su Rai Due andrà in onda una nuova puntata del ... lanostratv.it

Ho fatto le valigie e sono andata via di casa, io voglio un figlio ma mio marito no. Ho tentato il suicidio, il bisturi mi ha salvato: così Francesca CiprianiLa showgirl racconta la crisi matrimoniale con Alessandro Rossi e rivela: La chirurgia estetica mi ha salvato dal dolore ... ilfattoquotidiano.it

Francesca Cipriani in crisi con il marito: "Voglio un figlio" #francescacipriani x.com

Vip sulla neve, prove improbabili… e Francesca Cipriani alle prese con la Divina Commedia. Dante probabilmente non l’aveva previsto. Non perderti la puntata questa sera alle ore 21 su 12TVParma! • • • #12tvparma #Vipsciò #francescacipriani #folgaria - facebook.com facebook