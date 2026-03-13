Francesca Cipriani ha annunciato di aver lasciato la casa con il marito Alessandro Rossi. Nei mesi recenti, i due si mostravano affiatati sui social, ma ora la situazione è diversa. La modella ha reso pubblica la sua decisione di allontanarsi dal marito, senza fornire dettagli sulle motivazioni o sulle circostanze. La loro relazione sembra aver attraversato una fase di crisi.

Francesca Cipriani da qualche anno è legata sentimentalmente al marito Alessandro Rossi, fino a poche settimane fa si mostravano complici e innamorati sui social ma le cose sono cambiate. A quanto pare la coppia non sta vivendo un periodo affatto sereno, a farlo sapere è stata lei stessa durante l'ospitata da Monica Setta che andrà in onda domani. L'Ansa ha rivelato alcune anticipazioni in merito alla sua intervista, l'ex pupa avrebbe detto che lei e il marito stanno attraversando un momento di crisi e non sa se si separeranno. Alla conduttrice l'ex gieffina, parlando della crisi con il marito, ha rivelato: “Ho fatto le valigie e sono andata via da casa". 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Profonda crisi tra Francesca Cipriani e il marito Alessandro, lei svela: “Sono andata via di casa”

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