Manda foto pedopornografiche della figlia e dei nipotini di 5 e 8 anni al compagno | arrestata coppia

Una coppia è stata arrestata dai carabinieri di Roma con l'accusa di aver inviato foto pedopornografiche della figlia e dei nipotini di 5 e 8 anni al compagno. L'operazione delle forze dell'ordine ha portato al fermo dei due adulti, dopo aver raccolto elementi che confermerebbero le accuse di violenza sessuale nei confronti dei minori coinvolti.