Manda foto pedopornografiche della figlia e dei nipotini di 5 e 8 anni al compagno | arrestata coppia
Una coppia è stata arrestata dai carabinieri di Roma con l'accusa di aver inviato foto pedopornografiche della figlia e dei nipotini di 5 e 8 anni al compagno. L'operazione delle forze dell'ordine ha portato al fermo dei due adulti, dopo aver raccolto elementi che confermerebbero le accuse di violenza sessuale nei confronti dei minori coinvolti.
Una coppia è stata arrestata dai carabinieri del Nucleo investigativo di Roma con l'accusa di violenza sessuale nei confronti della figlia della donna e dei nipotini di 5 e 8 anni. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Articoli correlati
Leggi anche: Scambia foto pedopornografiche della figlia e dei nipoti con il nuovo compagno. Arrestata donna di 48 anni
Mamma scambia foto pedopornografiche della figlioletta e dei cuginetti di 5 e 8 anni con il nuovo compagno, il papà della minorenne li scopre e li fa arrestareTREVISO - Un uomo di 52 anni e una donna di 48 anni sono stati arrestati con le accuse di violenza sessuale nei confronti di minori, pornografia...