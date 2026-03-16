A Padova, due uomini tra i tre indagati sono stati coinvolti in un episodio durante il quale sono state bruciate delle foto di Giorgia Meloni e Nordio, entrambe immagini di grandi dimensioni. La scena è stata immortalata con un fumogeno rosso, attirando l’attenzione di testimoni e forze dell’ordine. L’evento si inserisce in un quadro di manifestazioni di protesta recentemente avvenute in diverse città italiane.

PADOVA - La gigantografia di Giorgia Meloni data alle fiamme con un fumogeno rosso. Ogni manifestazione dei movimenti antagonisti viene ricordata per alcune istantanee, quella di sabato a Roma per il No al referendum sulla giustizia passa in archivio per il rogo dell’effigie della premier. Gesto poi ripetuto anche con le immagini del ministro Carlo Nordio, del presidente degli Stati Uniti Donald Trump e del primo ministro di Israele Benjamin Netanyahu. Ma ci sono già i primi tre identificati: due sono di Padova, uno di Napoli. Indagano le Digos, che sono al lavoro per l’identificazione dei manifestanti attraverso le immagini riprese. Per tutti scatterà la denuncia all’autorità giudiziaria. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Foto bruciate di Meloni e Nordio, due padovani fra i tre indagati

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