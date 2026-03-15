Durante un corteo contro il referendum sono state trovate foto bruciate di Meloni, Nordio e Trump. Sono stati identificati i primi tre manifestanti, di cui due provenienti da Padova. Le immagini dei cartelli sono state sequestrate e analizzate dalle forze dell'ordine, che hanno avviato le procedure per le verifiche. Al momento, non ci sono ulteriori dettagli sulle identità degli altri partecipanti.

ROMA - Sono tre le persone identificate per i cartelli raffiguranti la premier Giorgia Meloni, il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, e il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump: le stampe con i loro volti sono state bruciate ieri, sabato 14 marzo, nel corso della manifestazione a Roma sul 'No' al referendum sulla giustizia e contro la guerra. I manifestanti sono stati identificati dagli agenti della Digos di Roma con la collaborazione delle Digos delle altre città: due delle persone provenivano da Padova e uno da Napoli. Per loro scatterà la denuncia all'autorità giudiziaria. Proseguono, invece, le indagini per identificare gli altri responsabili. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Foto bruciate di Meloni, Nordio e Trump al corteo per il No al referendum: identificati i primi tre manifestanti, 2 vengono da Padova

Articoli correlati

Foto di Meloni e Nordio e Trump bruciate nel corteo a Roma per il No al Referendum e contro la guerra in IranUn cartellone con le immagini di Meloni e Nordio è stato dato alle fiamme durante il corteo a Roma contro la guerra in Iran e per il No al Referendum.

Foto di Meloni, Nordio e Trump bruciate nel corteo a Roma per il No al Referendum e contro la guerra in IranUn cartellone con le immagini di Meloni e Nordio è stato dato alle fiamme durante il corteo a Roma contro la guerra in Iran e per il No al Referendum.

Altri aggiornamenti su Foto bruciate di Meloni Nordio e Trump...

Temi più discussi: Corteo per no a referendum, bruciate foto Meloni e Nordio. FOTO; Foto bruciate di Meloni e Nordio, condanna bipartisan. Anm: Abbassare i toni. Ma FdI: Odio rosso; Corteo a Roma, bruciata un'immagine di Meloni con Nordio; Corteo a Roma, bruciate le foto di Trump, Meloni e Nordio. Il ministro: Gli eccessi aggressivi non mi intimoriscono.

Foto bruciate di Meloni e Nordio, condanna bipartisan. Anm: Abbassare i toni. Ma FdI: Odio rossoL’episodio al corteo romano di Potere al popolo, Usb e collettivi. La Russa: Inaccettabili gesti d’odio. La condanna del leader 5s Conte e di Grosso, ... repubblica.it

Roma, tre denunciati per le foto di Meloni e Nordio bruciate alla manifestazione. Si indaga su altre personeLe indagini sono seguite dalla Digos della Capitale insieme con gli uffici investigativi di altre città. Due dei denunciati sono di Padova e un altro di Napoli. Ma si cercano altre persone ... roma.corriere.it

I più letti della settimana “Voglio farmi giudicare sul complesso del mio lavoro” ha detto la premier #Meloni parlando del referendum facebook

Le ragioni del No sono solo ideologiche e di principio. Farebbero di tutto pur di colpire il Governo Meloni, perfino a scapito dell’interesse degli italiani. Le ragioni del Sì, invece, sono più forti. Liberiamo la giustizia dal condizionamento politico e dal correntismo. x.com