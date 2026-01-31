Quando il tempo della malattia passa, a Bianca Balti restano impressi ricordi forti legati ai capelli. A un anno dall’ultima chemio, la modella rivela come questi momenti abbiano lasciato un segno profondo nella sua memoria, diventando simbolo di resilienza e rinascita.

Quando il tempo della malattia passa, a ricordarlo sono immagini potenti scolpite nella memoria. Per la modella Bianca Balti, a un anno dall’ultima chemio, la memoria è legata ai capelli. “Mi ricordano ogni giorno che il mio corpo è sopravvissuto, non dateli mai per scontat i”, scrive la modella su Instagram. “Questo è stato il mio percorso. Nessun prodotto. Nessun trucco”. I capelli di Bianca Balti, che in questi anni ha documentato con onestà il suo percorso di malattia e cura, “sono ricresciuti più spessi e molto più ricci di quanto lo fossero mai stati. Sono selvaggi, piuttosto ingestibili, e li amo più di quanto riesca a spiegare. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Bianca Balti e i capelli: tra memoria oncologica e resilienza. La testimonianza

I capelli corti continuano a essere una scelta versatile e di tendenza anche per l'inverno 2026.

Bianca Balti ha aperto il suo cuore sui social, condividendo un video in cui parla della sua esperienza con il cancro.

