Mai arrendersi | la storia e la testimonianza di Carlo Calcagni al Check-Up Centre

Domenica 1 marzo alle 10 si terrà un evento al Check-Up Centre di Cavallino, dove verrà raccontata la storia di Carlo Calcagni. Durante l’appuntamento, sarà condivisa la testimonianza di Calcagni, noto per il suo messaggio di resilienza e determinazione. L’evento si concentrerà sulla sua esperienza personale e sul suo percorso, senza approfondimenti su cause o motivazioni.

CAVALLINO – La storia di coraggio e la testimonianza di Carlo Calcagni al centro dell’appuntamento di domenica, 1 marzo, alle ore 10.30, al Check-Up Centre di Cavallino. S’intitola “Mai arrendersi” l’incontro col colonnello d’onore dell’Esercito italiano e atleta di altissimo livello, prima e. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Hillary Clinton sul caso Epstein: «Io mai incontrato. Perché non interrogate Trump?». La testimonianza davanti al CongressoHillary Clinton ha deposto davanti alla Commissione di vigilanza della Camera a New York nell’ambito dell’indagine sui crimini di Jeffrey Epstein.

Affitti brevi, come la tecnologia sta rivoluzionando il check?in e il check?outAffitti brevi sempre più smart: meno chiavi, più device La pietra angolare della nuova esperienza di check-in è la smart lock: serrature elettroniche...

Una selezione di contenuti sullo stesso tema.

Discussioni sull' argomento La miglior storia di sport, di vita, di tutto a Milano Cortina 2026? Federico Tomasoni e il suo argento folle; Milano Cortina, Tomasoni e la dedica a Matilde Lorenzi: La mia storia di sport e di vita; Non mollare mai, la lezione della tigre Brignone; A quattro anni dall'invasione dell'Ucraina, la storia dell'FC Chernihiv.

«La mia storia di padre mi ha permesso di aiutare gli altri». Stefano Pelliccioli: mai arrendersi«Non arrendetevi, non lasciate che uccidano la speranza». Questo è sempre stato il leitmotiv dell’Associazione Amici di Samuel Odv, nata in seguito al drammatico incidente in moto che nel febbraio ... ecodibergamo.it

Carlo Calcagni. . “Sotto le stesse stelle” non è solo una canzone, ma un viaggio dentro le battaglie che non si vedono e la forza che nasce quando scegli di andare avanti, anche quando tutto sembra fermarsi. Ognuno di noi corre sotto lo stesso cielo, con le pr - facebook.com facebook