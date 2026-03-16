Lunedì mattina a Copanello, nel Catanzarese, il vento ha raggiunto intensità elevate causando danni significativi allo stabilimento della torrefazione Caffè Guglielmo. Le raffiche hanno abbattuto alcune strutture e danneggiato le attrezzature presenti nell’azienda, che si occupa di produzione di caffè. Nessuno è rimasto ferito durante l’evento. La situazione è sotto controllo e le operazioni continuano a ritmo ridotto.

Lunedì mattina, a Copanello nel Catanzarese, forti raffiche di vento hanno provocato danni ingenti allo stabilimento della nota azienda di torrefazione Caffè Guglielmo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del comando provinciale di Catanzaro, provenienti dal distaccamento di Soverato, per mettere in sicurezza l’area e limitare le conseguenze del maltempo. Le raffiche hanno divelto parte della copertura del capannone industriale, una struttura di oltre 5.000 metri quadrati destinata alla produzione e confezionamento del caffè. L’intervento dei pompieri ha riguardato soprattutto la messa in sicurezza dei macchinari esposti e il recupero del prodotto già confezionato, per ridurre al minimo i danni. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Forte vento a Copanello: danni a stabilimento Caffè Guglielmo

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