Il forte vento causa danni a Mascali chiuse le scuole

Il forte vento ha danneggiato diverse strutture a Mascali, portando alla chiusura delle scuole e alla sospensione delle attività didattiche, dopo che le raffiche di ieri hanno abbattuto alberi e fatto crollare segnali stradali, creando pericolo per i cittadini.

I tecnici comunali e la protezione civile coordinati dal vice sindaco Veronica Musumeci sono già al lavoro per mettere in sicurezza i cavi elettrici e rimuovere gli ostacoli Le raffiche che sferzano il territorio etneo già dalla giornata di ieri, hanno causato pesanti disagi anche alla viabilità di Mascali e messo a rischio la pubblica incolumità, spingendo l'amministrazione comunale a correre ai ripari. Il sindaco Luigi Messina ha firmato in queste ore un'ordinanza che dispone la chiusura di tutti i plessi scolastici di ogni ordine e grado e la sospensione totale del servizio di trasporto scolastico, per evitare rischi durante il transito degli scuolabus.

Questa mattina a Messina il vento ha fatto danni.

Il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, ha deciso di chiudere tutte le scuole domani a causa del forte vento previsto.

Maltempo in Sicilia, danni nel Catanese e nel Messinese

