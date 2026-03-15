Kimi Antonelli ha ottenuto la sua prima vittoria in Formula 1, segnando anche la prima vittoria di un pilota italiano in vent’anni. Durante la gara, le Ferrari si sono piazzate in terza e quarta posizione. La competizione si è conclusa con questo risultato, senza ulteriori dettagli sui piazzamenti o altri eventi accaduti.

Il pilota della Mercedes Andrea Kimi Antonelli ha vinto il Gran Premio di Formula 1 di Shanghai, in Cina. Era da Giancarlo Fisichella nel 2006 che un pilota italiano non vinceva una gara in Formula 1. Antonelli ha 19 anni e sabato era diventato il più giovane di sempre a ottenere una pole position; il più giovane vincitore di un Gran Premio rimane invece Max Verstappen, che lo fece a 18 anni. Antonelli è partito subito bene ed è rimasto in testa di fatto per tutta la gara, controllando la situazione con grande personalità e sfruttando la velocità della Mercedes, che in queste prime gare è sembrata di gran lunga l’auto migliore. La settimana scorsa, a Melbourne, aveva vinto l’altro pilota della Mercedes, George Russell (vincitore anche della sprint race in Cina). 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - La prima vittoria di Kimi Antonelli in Formula 1

Articoli correlati

Leggi anche: Kimi Antonelli, un bolognese in prima fila in Formula 1: “Ora voglio concludere l’impresa”

LIVE F1, GP Cina 2026 in DIRETTA: Ferrari all’attacco, Kimi Antonelli vuole la sua prima vittoriaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP della Cina, secondo appuntamento del Mondiale 2026 di F1.

KIMI ANTONELLI MEGLIO DI VETTEL! 2

Tutto quello che riguarda Kimi Antonelli

Temi più discussi: Antonelli si 'scalda' per il campionato: L'obiettivo è la prima vittoria | FP; F1, il GP Cina in diretta: Antonelli sogna la prima vittoria; Ivan Zazzaroni e la pole di Kimi Antonelli: È la ribellione di noi bolognesi al limite dei 30 all'ora. E c'è il botta e risposta con il sindaco Lepore; Gp in Cina, storico Antonelli. Un italiano in pole dopo 17 anni, il più giovane di sempre.

La prima vittoria di Kimi Antonelli in Formula 1È anche la prima di un pilota italiano in vent'anni; le Ferrari sono arrivate terza e quarta, dietro le due Mercedes ... ilpost.it

F1, Antonelli riporta l’Italia sul gradino più alto. Primo podio in rosso per HamiltonKimi Antonelli ha conquistato la sua prima vittoria in Formula 1 trasformando subito il primo podio in un’impresa dal valore storico. Lewis Hamilton ha chiuso terzo centrando il suo primo podio da fer ... ilsole24ore.com

ULTIM'ORA - Apoteosi Kimi Antonelli a Shanghai, in Cina: un italiano torna a vincere un Gran Premio di Formula 1 dopo vent’anni! L'ultimo era stato infatti Giancarlo Fisichella a Sepang, il 19 marzo 2006. Secondo posto per Russell, terzo per Hamilton dopo facebook

Zazzaroni e la pole di Kimi Antonelli: «È la ribellione al limite dei 30 all'ora» x.com