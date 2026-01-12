We Are LA è il singolo benefico per gli incendi che hanno colpito Los Angeles realizzato da Foo Fighters Minutemen e altri artisti

Alcuni membri dei Foo Fighters, The Linda Lindas e Minutemen hanno realizzato il singolo We Are LA, brano benefico per gli incendi che hanno colpito Los Angeles ad inizio dello scorso anno. Alla registrazione, realizzata per sostenere lo Sweet Relief Musicians Fund, che fornisce assistenza ai musicisti e ai professionisti dell’industria musicale colpiti dai devastanti incendi che hanno colpito la città all’inizio dell’anno scorso, è coinvolto un vasto gruppo di musicisti punk. Rami Jaffee dei Foo Fighters, Mike Watt dei Minutemen, Eloise Wong dei The Linda Lindas, Jane Weidlin dei The Go-Go’s e Jonny Two Bags of Social Distortion hanno tutti suonato nella canzone ed appaiono nel video ufficiale. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

