Your Favorite Toy è il nuovo singolo dei Foo Fighters

Da ildenaro.it 19 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il nuovo singolo dei Foo Fighters, “Your Favorite Toy”, ha debuttato oggi, causando grande interesse tra i fan. La canzone sarà in rotazione radiofonica dal 20 febbraio e anticipa l’uscita del loro prossimo album, prevista per il 24 aprile. Il brano, disponibile da oggi in pre-order, rappresenta il primo assaggio di un progetto molto atteso. I musicisti hanno scelto di pubblicare questa traccia per coinvolgere immediatamente il pubblico e mantenere alta l’attenzione sulla loro produzione. La data di uscita si avvicina, creando attesa tra gli ascoltatori.

Milano, 19 feb. (askanews) – È uscito oggi e sarà in radio dal 20 febbraio “Your Favorite Toy”, il nuovo singolo dei FOO FIGHTERS, estratto dall’omonimo nuovo album, in uscita il 24 aprile (Roswell RecordsRCA Records) e disponibile da oggi in pre-order. “Your Favorite Toy” è un brano che si insinua nella mente e non la lascia più: chitarre taglienti e sinistri affondi di tastiera si intrecciano su un ritmo incalzante, mentre Dave Grohl nel ritornello dà sfogo a un nuovo timbro vocale, più graffiante e sarcastico. Dave Grohl ha commentato: «”Your Favorite Toy” è stata davvero la chiave per definire il suono del nuovo album.🔗 Leggi su Ildenaro.itImmagine generica

