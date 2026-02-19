Your Favorite Toy è il nuovo singolo dei Foo Fighters
Il nuovo singolo dei Foo Fighters, “Your Favorite Toy”, ha debuttato oggi, causando grande interesse tra i fan. La canzone sarà in rotazione radiofonica dal 20 febbraio e anticipa l’uscita del loro prossimo album, prevista per il 24 aprile. Il brano, disponibile da oggi in pre-order, rappresenta il primo assaggio di un progetto molto atteso. I musicisti hanno scelto di pubblicare questa traccia per coinvolgere immediatamente il pubblico e mantenere alta l’attenzione sulla loro produzione. La data di uscita si avvicina, creando attesa tra gli ascoltatori.
Milano, 19 feb. (askanews) – È uscito oggi e sarà in radio dal 20 febbraio “Your Favorite Toy”, il nuovo singolo dei FOO FIGHTERS, estratto dall’omonimo nuovo album, in uscita il 24 aprile (Roswell RecordsRCA Records) e disponibile da oggi in pre-order. “Your Favorite Toy” è un brano che si insinua nella mente e non la lascia più: chitarre taglienti e sinistri affondi di tastiera si intrecciano su un ritmo incalzante, mentre Dave Grohl nel ritornello dà sfogo a un nuovo timbro vocale, più graffiante e sarcastico. Dave Grohl ha commentato: «”Your Favorite Toy” è stata davvero la chiave per definire il suono del nuovo album.🔗 Leggi su Ildenaro.it
Il nuovo album dei Foo Fighters ‘Your Favorite Toy’ uscirà ad aprile. Qui sotto si ascolta il nuovo singolo, che dà il titolo al disco. «È stata la scintilla che ha dato vita all’insieme di canzoni che abbiamo registrato, ha un’energia nuova», dice Dave Grohl. facebook