Fondi del Pnrr per le farmacie del Ravennate | oltre 200mila euro per modernizzare cinque sedi

Il Pnrr ha assegnato a cinque farmacie nel Ravennate oltre 200 mila euro per interventi di modernizzazione. Ravenna Farmacie è risultata beneficiaria di questi fondi, che riguardano specificamente le sedi situate in aree rurali. I finanziamenti sono stati destinati a migliorare le strutture e i servizi offerti presso queste farmacie.

Ravenna Farmacie è risultata beneficiaria, per ben cinque sedi, dei contributi previsti dal Pnrr destinati alla modernizzazione delle farmacie rurali. Le risorse ottenute consentiranno investimenti in innovazione tecnologica, miglioramento degli spazi, potenziamento dei servizi e rafforzamento. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it Carnevali storici, aumentano a 250mila euro le risorse della Regione: fondi per due eventi del ravennateAllegni: “Rafforziamo il nostro impegno perché crediamo nel valore sociale e culturale di queste manifestazioni, da custodire e mantenere vive e... Aggiornamenti e notizie su Fondi del Pnrr. Temi più discussi: La sfida delle opere pubbliche a pochi mesi dal termine del Pnrr; A rischio scadenza fondi del Pnrr per le comunità energetiche; Quanto è sostenibile il Pnrr?; Decreto PNRR 2026: le novità per il settore delle costruzioni. Villa Betania diventerà polo di accoglienza per persone vulnerabili grazie ai fondi PnrrDiventerà presto polo di accoglienza provvisoria per persone disagiate e vulnerabili, a cui verranno garantite le necessarie prestazioni riabilitative in modo da essere reinserite nel nucleo familia ... grandangoloagrigento.it Ravenna Farmacie beneficiaria di fondi PNRR per cinque farmacie ruraliRavenna Farmacie è risultata beneficiaria, per ben cinque sedi, dei contributi previsti dal PNRR – Missione Salute destinati alla modernizzazione delle farmacie rurali. Le risorse ottenute consentiran ... ravennawebtv.it A rischio scadenza fondi del Pnrr per le comunità energetiche x.com È stata approvata la delibera per il finanziamento con fondi PNRR che prevede il miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, riqualificazione della pavimentazione e dell’impianto di pubblica illuminazione in via del Seg - facebook.com facebook