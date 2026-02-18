Muore nel cortile del suo condominio di Viareggio | a dare l'allarme la vicina uscita a buttare la spazzatura

Da fanpage.it 18 feb 2026

Antonio Manfredi, 49 anni, è stato trovato senza vita nel cortile del suo condominio a Viareggio. La vicina, mentre usciva per gettare la spazzatura, ha notato il corpo disteso e ha chiamato i soccorsi. Le forze dell’ordine sono intervenute sul posto e stanno ancora indagando sulle cause del decesso. La scena si trovava nel parcheggio interno, dove l'uomo era stato visto l'ultima volta poche ore prima. La famiglia di Manfredi è sconvolta per la perdita improvvisa. La polizia continua le verifiche per chiarire cosa sia successo.

Muore a 49 anni nel cortile del condominio, malore fatale per Antonio, runner molto conosciuto a Viareggio
Il 49enne era di ritorno dal corso di Carnevale quando si è accasciato nell'ingresso del palazzo di via Tazzoli. Sportivo, era dipendente dell'Esselunga. Il corpo a disposizione del medico legale per ...