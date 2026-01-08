Firenze 15enne minacciato con coltello al petto e rapinato

A Firenze, un 15enne è stato minacciato con un coltello al petto e rapinato. Fortunatamente, il ragazzo non ha riportato ferite, ma l’episodio evidenzia la vulnerabilità dei giovani nelle aree urbane. Il padre commenta come la situazione generi paura e insicurezza, sottolineando l’assenza di adeguate misure di tutela. La vicenda solleva ancora una volta il tema della sicurezza nelle città italiane.

''Non è ferito, ma poteva finire in tragedia. Siamo ostaggi di balordi, qui si sentono impuniti'', dice il padre. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Firenze, 15enne minacciato con coltello al petto e rapinato Leggi anche: Minacciato con un coltello, costretto a rientrare in auto e poi rapinato Leggi anche: Milano, controllore minacciato con coltello e rapinato sul bus: arrestato marocchino Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Ragazzino derubato a Firenze, coltello al petto e minacce di morte: “È sotto choc, così non si può vivere”; Ragazzino derubato a Firenze coltello al petto e minacce di morte | È sotto choc così non si può vivere. Ragazzino derubato a Firenze, coltello al petto e minacce di morte: “È sotto choc, così non si può vivere” - Il 15enne è stato aggredito sull’argine del Mugnone: l’uomo gli ha portato via portafogli e cellulare. msn.com

News - Firenze. 15enne rapinato con coltello al petto. “Cosi? non si puo? vivere”. 8/1/2026

Firenze, il padre del 15enne: "Poteva finire in tragedia. Siamo ostaggi di balordi, qui si sentono impuniti" - facebook.com facebook

Domani 15 dicembre a Firenze al caffe letterario Le Murate Ore 18 Per parlare delle mistificazioni del nostro tempo #Guerra che porta alla #pace, aggressore aggredito, l' Europa che non esiste e ha tradito i valori occidentali: la pace la prosperità i diritti individ x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.