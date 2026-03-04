Orchestra della Toscana per i Concerti della Normale

Dopo la tournée in Spagna, l’Orchestra della Toscana si prepara a esibirsi alla Normale sotto la direzione di Diego Ceretta. Il programma si focalizza sul primo quarto dell’Ottocento, un periodo in cui il linguaggio musicale classico si evolve, si complica e si trasforma rispetto alle radici. L’evento si svolge in un contesto dedicato alla musica storica e alla sua interpretazione.

Dopo la tournée in Spagna, Diego Ceretta e l’Orchestra della Toscana arretrano di qualche decennio e mettono a fuoco un punto sensibile della storia musicale: il primo quarto dell’Ottocento, quando il linguaggio classico si tende, si complica, cambia pelle. Il programma accosta due modi diversi – e sorprendentemente comunicanti – di abitare quella stagione: Ludwig van Beethoven, nel momento in cui il concerto per pianoforte smette di essere “brillante” e diventa terreno drammatico; e Cherubini,fiorentino trapiantato a Parigi, che proprio Beethoven guardava come a una guida ideale. Il Concerto n. 3 in do minore op. 37 è un’opera di passaggio, carica di energia trattenuta. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

