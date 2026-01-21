Ti racconto una storia Rassegna per ragazzi al teatro alla Misericordia

Il teatro alla Misericordia di Sansepolcro ospita la rassegna per ragazzi e famiglie “Ti racconto una storia”. Promossa dal Comune di Sansepolcro in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo, questa iniziativa propone spettacoli dedicati ai più giovani, offrendo momenti di cultura e intrattenimento. La rassegna prosegue con appuntamenti pensati per coinvolgere e divertire il pubblico familiare, valorizzando il patrimonio teatrale locale.

Prosegue a Sansepolcro la rassegna di teatro per ragazzi e famiglie "Ti racconto una storia", promossa dal Comune di Sansepolcro in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo, ospitata al Teatro alla Misericordia. Il prossimo appuntamento è in programma domenica 25 gennaio

