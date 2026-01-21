Il Teatro alla Misericordia di Arezzo presenta “Ti racconto una storia”, un nuovo appuntamento della rassegna dedicata al teatro per ragazzi. Un’occasione per avvicinare i più giovani al mondo delle rappresentazioni teatrali, offrendo spettacoli pensati per stimolare la loro curiosità e fantasia. L’evento si inserisce in un percorso di promozione culturale rivolto alle famiglie e agli studenti della città.

Arezzo, 21 gennaio 2026 – “Ti racconto una storia”, nuovo appuntamento della rassegna di teatro per ragazzi al Teatro alla Misericordia. Prosegue a Sansepolcro la rassegna di teatro per ragazzi e famiglie “Ti racconto una storia”, promossa dal Comune di Sansepolcro in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo, ospitata al Teatro alla Misericordia. Il prossimo appuntamento è in programma domenica 25 gennaio, con lo spettacolo “ Cuore di pane”, un racconto delicato e suggestivo pensato per il pubblico dei più piccoli e delle famiglie. La rappresentazione avrà inizio alle ore 16.00. Accanto allo spettacolo teatrale, l’iniziativa si arricchisce di un importante progetto didattico, reso possibile grazie a un bando dedicato, che ha consentito di ampliare l’offerta culturale rivolta ai più giovani. 🔗 Leggi su Lanazione.it

“Ti racconto una storia”, al via la stagione per ragazzi al teatro alla MisericordiaIl Teatro alla Misericordia di Sansepolcro riaccende il palco con la stagione dedicata ai ragazzi, portando magia e avventura per tutta la famiglia.

