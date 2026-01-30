Fiorello ha annunciato in diretta a La Pennicanza di aspettare una bambina. Durante l’ultimo episodio della settimana, con Fabrizio Biggio, il conduttore ha condiviso la notizia con i telespettatori, aggiungendo che la famiglia è felice per l’arrivo della piccola. Nel frattempo, si è parlato anche di Sanremo, con una videochiamata di Briga che ha confermato di diventare papà.

Fiorello e Fabrizio Biggio conducono l’ultimo appuntamento della settimana de La Pennicanza. Venerdì 30 gennaio c’è tanto spazio per il Festival di Sanremo con la videochiamata di Briga che annuncia l’arrivo di sua figlia. E non manca il consueto appello dello showman per la Sicilia. Fiorello: “Non è il momento di litigare”. Il pensiero in apertura di Fiorello è sempre dedicato alla Sicilia e alle zone colpite dal maltempo: “Ci stringiamo fortissimo a Niscemi, la situazione purtroppo sta peggiorando. Sembrano cose che si vedono solo in tv, ma bisognerebbe trovarsi lì, in quei posti. soprattutto quando perdi una casa in cui hai vissuto tutta la vita”. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Fiorello a La Pennicanza, il lieto annuncio in diretta: "Aspettiamo una bimba"

