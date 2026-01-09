Quando torna La Pennicanza di Fiorello e Biggio

Fiorello e Biggio tornano con “La Pennicanza”, il loro programma radiofonico che riprenderà dal 12 gennaio su Rai Radio2. L’appuntamento, previsto per il primo pomeriggio, segna la ripresa di un format che ha già riscosso successo in passato. La trasmissione continuerà ad offrire momenti di intrattenimento e comicità, consolidando la presenza dei due artisti nel panorama radiofonico italiano anche nel 2026.

“Oggi alla Pennicanza Fiorello lancia un super messaggio ai ragazzi: niente droga! E confessa che, se potesse tornare indietro, rifarebbe tutto… tranne quella! #Pennicanza #Fiorello #NoAllaDroga #LezioniDiVita #RadioMoments #FiorelloAndFriends” - facebook.com facebook

