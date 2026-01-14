Maria Grazia Cucinotta volto di Tarquinia capitale della cultura | VIDEO
Maria Grazia Cucinotta è stata scelta come volto della candidatura di Tarquinia a Capitale italiana della cultura 2028. Insieme alla città, rappresenta un patrimonio di storia e arte, contribuendo a valorizzare il suo patrimonio culturale. La sua presenza testimonia l’impegno nel promuovere Tarquinia come centro di cultura e tradizione, rafforzando la candidatura a capitale italiana della cultura 2028.
Maria Grazia Cucinotta testimonial per la candidatura di Tarquinia a Capitale italiana della cultura 2028. L'attrice interpreta e presta il suo volto per lo spot intitolato “Via Etrusca”, immersa nella magica atmosfera del territorio etrusco. “Per me Tarquinia ha già vinto - dice Cucinotta a. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
