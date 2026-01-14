Maria Grazia Cucinotta volto di Tarquinia capitale della cultura | VIDEO

Maria Grazia Cucinotta è stata scelta come volto della candidatura di Tarquinia a Capitale italiana della cultura 2028. Insieme alla città, rappresenta un patrimonio di storia e arte, contribuendo a valorizzare il suo patrimonio culturale. La sua presenza testimonia l’impegno nel promuovere Tarquinia come centro di cultura e tradizione, rafforzando la candidatura a capitale italiana della cultura 2028.

Confagricoltura Donna, premio a Maria Grazia Cucinotta - Consegnato a Roma il ricavato del progetto "Le Grandi Chef incontrano Confagricoltura Donna" a Maria Grazia Cucinotta, attrice nonché produttrice cinematografica e presidente di "Vite Senza Paura", ... ansa.it

Tarquinia, mercoledì 14 gennaio Maria Grazia Cucinotta presenta il progetto “Via etrusca” - 00, presso il Teatro Rossella Falk di Tarquinia, si terrà la presentazione ufficiale di “ Via etrusca”, ... civonline.it

IL KEBAB DEL DUBBIO della cittadina Maria Grazia. "Ciao, ho un kebab del dubbio su un video musicale, ricordo solo che questi entrano in un locale e giocano a ping pong nudi, con le bande nere della censura, abbiamo provato a cercare dovunque senza ri facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.