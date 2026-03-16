Filippo Pozzato | Pogacar può attaccare sul Turchino Si vede che Seixas è speciale Finn deve accumulare chilometri

Filippo Pozzato, ex ciclista vicentino nato nel 1981, ha iniziato la carriera professionistica a 18 anni e si è affermato come uno dei velocisti più forti del suo tempo. Nel 1999 ha partecipato ai Mondiali Juniores a Verona, conquistando la vittoria nella gara vinta da Damiano Cunego. Recentemente, ha commentato le strategie di alcune formazioni, evidenziando che Pogacar potrebbe attaccare sul Turchino e notando le qualità di Seixas e Finn.

Filippo Pozzato, vicentino e classe 1981, è passato tra i professionisti a soli 18 anni. Fortissimo in volata, “Pippo”, per gli amici anche “Pozz”, nel 1999 ha disputato a Verona il Mondiale Juniores vinto da Damiano Cunego. Pochi mesi dopo, dal gennaio del 2002, è passato professionista con la formazione belga di Patrick Lefevere, la Mapei-Quick-Step. Pozzato ha corso nella massima categoria fino al 2018, stagione in cui ha deciso di appendere la bici al chiodo. Tra le altre ha indossato le maglie della Fassa Bortolo, Quick-Step-Innergetic, Liquigas, Kathusha, Farnese, Lampre, Southeast e Wiliter Trietstina. Ben 45 le sue vittorie tra cui... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Filippo Pozzato: “Pogacar può attaccare sul Turchino. Si vede che Seixas è speciale, Finn deve accumulare chilometri” Articoli correlati L’anti-Pogacar sbarca alla Strade Bianche: Paul Seixas, il 19enne che già fa sognare la FranciaDiciannove anni, ma pedala già come un ciclista che appartiene da tempo all’élite. Leggi anche: Bimbo prodigio con la testa la tra le nuvole: chi è Seixas, il fenomeno che insegue Pogacar