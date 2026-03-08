Seixas, il giovane ciclista francese nato nel 2006, si è distinto con un secondo posto alla Strade Bianche, portando in gara le qualità mostrate durante la sua crescita nel settore giovanile. Con questa prestazione, il corridore ha dimostrato di essere un talento emergente nel panorama ciclistico, attirando l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori. La sua presenza tra i protagonisti continua a suscitare interesse.

Dicono che Paul Seixas abbia sempre avuto la testa tra le nuvole. Dimenticava spesso le cose di tutti i giorni: arrivava agli allenamenti senza la borsa, cercava le sue cose per ore. Yann Berny, che è stato il suo direttore sportivo nel 2021, racconta di quella gara di Coppa di Francia a cui Polo si presentò senza il dorsale. Guy Chabrier, storico presidente del Lyon Sprint Évolution ricorda il primo incontro. "Vidi arrivare questo ragazzo eccentrico, un po' diverso dagli altri. Pensai tra me e me: "Sarà dura". Ma quando ho visto come interagiva con gli altri, come diventava un leader in due secondi netti, pur non conoscendo nessuno, ho cambiato idea all'istante. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Bimbo prodigio con la testa la tra le nuvole: chi è Seixas, il fenomeno che insegue Pogacar

L’anti-Pogacar sbarca alla Strade Bianche: Paul Seixas, il 19enne che già fa sognare la FranciaDiciannove anni, ma pedala già come un ciclista che appartiene da tempo all’élite.

Tadej Pogacar vince le Strade Bianche: “Attacco pianificato? Più o meno. Seixas? La sua fama è meritata”Il copione è sempre lo stesso: attacco solitario a lunghissima gittata, a distanze siderali dal traguardo, avversari ko dopo qualche pedalata, assolo...

