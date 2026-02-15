Cocktail all' avanguardia e sfide ai fornelli | taglio del nastro per Beer&Food Attraction in fiera

Domenica mattina, alla Fiera di Rimini, è stato aperto ufficialmente l’11esimo Beer&Food Attraction, evento organizzato da Italian Exhibition Group, dopo che un guasto tecnico ha ritardato l’inizio. La manifestazione, che si svolge fino al 17 febbraio, porta in riviera il meglio del settore della ristorazione e della birra artigianale. Tra le novità ci sono cocktail innovativi e nuove tecniche di cucina, attirando professionisti e appassionati.

È stata inaugurata domenica mattina alla Fiera di Rimini l'11esima edizione di Beer&Food Attraction, la manifestazione B2B di Italian Exhibition Group che fino al 17 febbraio riunisce in riviera il mondo del fuori casa. Nei 14 padiglioni si muove un sistema di filiere che conta oltre 600 espositori da 16 Paesi e 130 buyer internazionali da 45 nazioni - selezionati attraverso il network di Italian Exhibition Group e Ice-Agenzia - mentre il bar contemporaneo conquista spazio e centralità con la nascita di Mixology Attraction e la conseguente crescita del 39% dell'area mixology. Alla cerimonia inaugurale – introdotta dal saluto di Maurizio Renzo Ermeti, presidente di Italian Exhibition Group, da quelli di Roberta Frisoni, assessora al Turismo, Commercio e Sport della Regione Emilia-Romagna e Mattia Morolli, assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Rimini – sono intervenuti Antonio Portaccio, presidente di Italgrob, Federico Sannella, presidente di Assobirra, Vittorio Ferraris, presidente di Unionbirrai, Rocco Pozzulo, presidente della Federazione Italiana Cuochi, e Aldo Mario Cursano, vicepresidente vicario nazionale di Fipe – Federazione Italiana Pubblici Esercizi.