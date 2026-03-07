San Giuseppe accende l’Oltretorrente

San Giuseppe torna a riscaldare l’Oltretorrente, portando con sé le celebrazioni della tradizionale festa di quartiere di Parma. Per due giorni, le strade si riempiranno di eventi dedicati alla cultura, al cibo e all’aggregazione, coinvolgendo residenti e visitatori che partecipano alle iniziative organizzate nel cuore del quartiere. La festa rappresenta un momento di ritrovo per la comunità locale.

La più antica festa di quartiere di Parma torna ad animare l’Oltretorrente con due giornate all’insegna di tradizione, gusto e socialità. Sabato 14 marzo (dalle ore 16 alle 23) e domenica 15 marzo (ore 9-20) la storica Fiera di San Giuseppe riaccenderà via D’Azeglio, via Bixio, via Imbriani, Piazzale Corridoni, Piazzale Inzani e Piazzale Picelli, trasformando il quartiere in un grande palcoscenico a cielo aperto. Il programma è ricco e pensato per tutti. Spazio alle aree street food con proposte gastronomiche selezionate, ai mercati di artigianato di qualità, vintage, creatività e antiquariato, agli stand dedicati ai mestieri antichi e alle tradizioni locali. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Alla scoperta dell'Oltretorrente: tour guidati gratuiti per San GiuseppeDopo l'enorme successo dello scorso anno, che ha registrato il tutto esaurito, in occasione della tradizionale Festa di San Giuseppe l'Oltretorrente...

