Fienile in fiamme a Pilastrello | continua il lavoro dei vigili del fuoco

I vigili del fuoco della caserma di via Chiavari sono ancora impegnati a spegnere l’incendio in un fienile a Pilastrello. L’intervento è iniziato poco prima e prosegue senza sosta per mettere sotto controllo le fiamme. Sul posto ci sono diverse squadre che operano per contenere il rogo e valutare i danni. La situazione rimane sotto stretta sorveglianza.

L’incendio è scoppiato intorno alle 2 nella notte tra sabato e domenica. Le operazioni sono proseguite per tutta la giornata per smassare e spegnere completamente le balle di fieno ancora incandescenti Sono ancora al lavoro i vigili del fuoco della caserma di via Chiavari per domare l'incendio scoppiato in un fienile, a Pilastrello. Il rogo è divampato nella notte tra sabato e domenica in via Montechiarugolo del Pilastrello, dove un capanno ha preso fuoco distruggendo diversi balloni di fieno. Si lavora per risalire alle cause. Le fiamme hanno interessato il fienile e parte delle balle di fieno stoccate all’interno della struttura. L’incendio è stato circoscritto nel corso delle ore, ma le operazioni sono proseguite per tutta la giornata di domenica, per evitare possibili riprese del rogo. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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Fienile di Baura | Ferrara - facebook.com facebook

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