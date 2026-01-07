Lipomo tetto in fiamme | quattro squadre dei vigili del fuoco al lavoro

Martedì 7 gennaio 2025, a Lipomo, è stato segnalato un incendio al tetto di un edificio in via Verdi. Le squadre dei vigili del fuoco sono intervenute tempestivamente, impegnandosi nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza. L’intervento, iniziato intorno alle 21.25, ha coinvolto quattro squadre di soccorso. La situazione è sotto controllo, e le autorità stanno monitorando l’andamento delle operazioni.

Intervento di soccorso in corso a Lipomo nella serata di martedì 7 gennaio 2025. A partire dalle 21.25 è stato segnalato un incendio al tetto in via Verdi, con l'attivazione immediata dei soccorsi.Sul posto stanno operando quattro squadre dei vigili del fuoco, con personale del comando di Como e.

