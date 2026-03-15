Fienile in fiamme a Pilastrello | notte di lavoro per i vigili del fuoco

Nella notte, i vigili del fuoco sono intervenuti a Pilastrello per un incendio che ha interessato un fienile. Le fiamme sono divampate intorno alle 2 e hanno richiesto un intervento immediato per domare il rogo. Sul posto sono arrivati diversi mezzi e squadre di soccorso per gestire la situazione e mettere in sicurezza l’area.

Un fienile a Pilastrello è stato avvolto dalle fiamme dalla scorsa notte, con il rogo scoppiato intorno alle 2. Sul posto sono intervenute inizialmente tre squadre dei vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza la zona. Fortunatamente l’abitazione vicina non ha subito danni e non si registrano feriti né persone intossicate. Il fienile conteneva un quantitativo importante di fieno, con diverse balle coinvolte nell’incendio. Il rogo è scoppiato in un casolare di via Montechiarugolo del Pilastrello, al civico 8. Al momento le operazioni di spegnimento proseguono con una sola squadra ancora presente, impegnata a garantire la completa sicurezza dell’area e a controllare eventuali focolai residui. 🔗 Leggi su Parmatoday.it Articoli correlati Un'auto e due cassonetti in fiamme: notte di lavoro per i vigili del fuocoNotte di lavoro per i vigili del fuoco, impegnati in diversi interventi, fortunatamente risolti senza particolari difficoltà. Incendio nella notte, negozio in fiamme: vigili del fuoco al lavoro all’albaPesaro, 23 dicembre 2025 – Paura alle prime luci dell’alba in via Guido di Arezzo, dove un incendio è divampato all’interno di un negozio, facendo... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Fienile in fiamme a Pilastrello notte... Temi più discussi: Fienile in fiamme vicino al centro abitato, la densa colonna di fumo visibile a chilometri di distanza: i cittadini lanciano l'allarme; Fiamme nell'azienda agricola, devastato fienile; Sant’Angelo Lodigiano, fienile in fiamme: salvati 4 cavalli; Fienile in fiamme vicino al centro abitato, la densa colonna di fumo visibile a chilometri di distanza: i cittadini lanciano l'allarme. Paura nelle notte a Pilastrello: fienile in fiamme, vigili del fuoco ancora in azioneDalle due di questa notte, i vigili del fuoco stanno intervenendo a Pilastrello: un fienile ha preso fuoco. Ingenti i danni alla struttura. All'interno - fanno sapere gli uomini del 115 - per fortuna ... gazzettadiparma.it Pauroso incendio, in fiamme un fienile vicino alle caseDiversi cittadini hanno contattato la Sala Operativa dei Vigili del Fuoco dopo aver notato il rogo, segnalando la vicinanza del deposito al centro abitato. Immediato è stato l'intervento della squadra ... nordest24.it Fienile di Baura | Ferrara facebook DESIGN D'INTERNI - Nel cuore di #CortinadAmpezzo, un antico fienile del 1923 torna a nuova vita grazie a un progetto di recupero. Insieme al legno e al ferro invecchiato trova spazio la pietra naturale Antolini. acasamagazine.com/le-pietre-natu… . #interiord x.com