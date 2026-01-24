La Polizia di Stato di Catania ha arrestato un uomo di 42 anni per aver violato il divieto di avvicinamento all’ex compagna, previsto dalla sorveglianza speciale, e aver danneggiato la sua auto. L’intervento delle forze dell’ordine ha garantito l’applicazione delle misure di sicurezza previste dalla legge, sottolineando l’importanza del rispetto delle prescrizioni volte a tutelare le persone coinvolte.

L'intervento della Polizia di Stato. La Polizia di Stato di Catania ha tratto in arresto un uomo catanese di 42 anni per aver violato le prescrizioni della sorveglianza speciale, che gli imponevano il divieto di avvicinamento all'ex compagna. La donna lo aveva già denunciato in passato per maltrattamenti e atti persecutori. L'operazione è stata condotta dagli agenti della Squadra Volanti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, grazie al monitoraggio costante del braccialetto elettronico applicato all'uomo, considerato pericoloso per le sue condotte pregresse.

© Dayitalianews.com - Catania, viola il divieto di avvicinamento all’ex compagna e le distrugge l’auto: arrestato 42enne

