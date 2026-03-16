Fidanzati morti nel Cilento indagato conducente furgone | ‘Mi spiace per quei ragazzi… e anche per me’

Nel Cilento, due giovani fidanzati sono deceduti in un incidente stradale. La Procura di Vallo della Lucania ha iscritto nel registro degli indagati il conducente del furgone coinvolto nel sinistro. Il conducente ha espresso rammarico per quanto accaduto, riconoscendo la gravità della situazione. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le dinamiche dello scontro.

Incidente nel Cilento: indagato il conducente del furgone. La Procura di Vallo della Lucania ha iscritto nel registro degli indagati il conducente del furgone coinvolto nel tragico incidente avvenuto a Montecorice, nel Salernitano, in cui hanno perso la vita i fidanzati Michele Pirozzi, 29 anni, e Maria Magliocco, 24. L’uomo, 42 anni, è ora indagato per omicidio stradale plurimo. L’avviso di garanzia è stato notificato nelle ultime ore mentre proseguono gli accertamenti sulla dinamica dello schianto avvenuto lungo la strada costiera in località Ripe Rosse, nel Cilento. Il dramma si è consumato dopo un violento impatto tra il furgone e l’auto su cui viaggiava la giovane coppia. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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