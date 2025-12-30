Festa di Capodanno 2026 al Circolo Arci San Lazzaro | tradizione e divertimento!

Il Circolo Arci San Lazzaro si prepara ad accogliere il nuovo anno con la tradizionale festa di Capodanno 2026. Un’occasione per condividere momenti di convivialità e preservare una tradizione radicata nel tempo. L’evento offre un ambiente tranquillo e accogliente, ideale per salutare l’arrivo del nuovo anno in compagnia. Vi invitiamo a partecipare per vivere insieme questa occasione di festa e convivialità.

