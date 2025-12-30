Ieri sera a Piumazzo il Galà dello Sport premiati più di cento atleti

Mercoledì sera a Piumazzo si è svolto il Quarto Galà dello Sport, organizzato dal Comune di Castelfranco Emilia. L’evento ha riconosciuto oltre cento atleti, associazioni e volontari che nel corso dell’anno si sono distinti per impegno e risultati. La cerimonia rappresenta un momento di riconoscimento e valorizzazione del movimento sportivo locale, sottolineando l’importanza della crescita e della partecipazione nella comunità.

Si è tenuta mercoledì sera a Piumazzo il tradizionale galà dello sport, manifestazione giunta al quarto anno consecutivo promossa dall’amministrazione comunale di Castelfranco Emilia dedicata a celebrare atleti, associazioni e volontari che nel corso dell’anno si sono distinti per risultati. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

