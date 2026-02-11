Un tifoso del Manchester United si è visto sfuggire la possibilità di tagliare i capelli, proprio nel giorno in cui sperava di festeggiare. Dopo aver segnato il gol che sembrava poter cambiare le cose, la sua gioia si è trasformata in delusione. Lo United ha rovinato la festa, lasciando il tifoso con l’amaro in bocca e il sogno di un nuovo look ancora rimandato.

Sembrava fosse arrivato il momento del fatidico taglio e invece questo tifoso del Manchester United dovrà attendere ancora. La storia (e la crescita dei capelli) di The United Strand è destinata a continuare: la promessa è quella di rasarsi solo dopo che i Red Devils arriveranno a cinque vittorie consecutive, ma la squadra di Carrick ha sprecato il "match point", pareggiando 1-1 in casa del West Ham e fermandosi a quattro gare di fila vinte. . 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Prima il gol, poi la beffa: lo United rovina la festa al tifoso "capelluto"

Approfondimenti su Manchester United Goal

Il Manchester United ha preso una decisione sorprendente con Tyrell Malacia.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Manchester United Goal

Argomenti discussi: Orvietana con grinta a Foligno, prima soffre poi trova la quadra e sfiora il gol; Sampdoria, Gigi Cagni a TN: La salvezza arriva anche con la cultura del pareggio. Prima non prenderle, poi il gol arriva; Il retroscena di Matteo Ricci: Spezia, perché non mi riprendi? Poi il gol nel derby; Prima una buona Inter, poi la reazione del Toro. Ma in semifinale vanno i nerazzurri.

L’Inter prima trema col Pisa e poi dilaga segnando 6 gol: fuga nerazzurra in testa alla classificaL’Inter batte 6-2 contro il Pisa dopo essere stata sotto di due gol a inizio primo tempo. I nerazzurri chiudono la prima frazione rimontando fino al 3-2, poi nella ripresa dilagano segnando altre tre ... fanpage.it

CdS - L'Inter prima rischia e poi dilaga: straordinaria macchina da golE pensare che, nel primo tempo, l’Inter ha pure rischiato. Già al primo minuto, ad esempio, quando Dimarco ha tolto dalla porta un tiro a botta sicura di Koné. Mentre un fuorigioco di millimetri di L ... msn.com

Kanye West beffa l'Italia: tappa in Olanda prima di Reggio Emilia rockol.it/news-756939/ka… x.com

KANYE WEST BEFFA L'ITALIA: TAPPA IN OLANDA PRIMA DI REGGIO EMILIA Ha annunciato un concerto in programma un mese prima di quello italiano in un'altra città europea. Leggi tutto https://www.rockol.it/news-756939/kanye-west-tour-2026-polemic - facebook.com facebook