Prima il gol poi la beffa | lo United rovina la festa al tifoso capelluto

Da gazzetta.it 11 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un tifoso del Manchester United si è visto sfuggire la possibilità di tagliare i capelli, proprio nel giorno in cui sperava di festeggiare. Dopo aver segnato il gol che sembrava poter cambiare le cose, la sua gioia si è trasformata in delusione. Lo United ha rovinato la festa, lasciando il tifoso con l’amaro in bocca e il sogno di un nuovo look ancora rimandato.

Sembrava fosse arrivato il momento del fatidico taglio e invece questo tifoso del Manchester United dovrà attendere ancora. La storia (e la crescita dei capelli) di The United Strand è destinata a continuare: la promessa è quella di rasarsi solo dopo che i Red Devils arriveranno a cinque vittorie consecutive, ma la squadra di Carrick ha sprecato il "match point", pareggiando 1-1 in casa del West Ham e fermandosi a quattro gare di fila vinte.  . 🔗 Leggi su Gazzetta.it

